Туреччина завдала удару по силах Асада та попередила Росію
|11:15 29.06.2019
|Турция
У відповідь на обстріл спостерігачів у сирійському Ідлібі турецька армія завдала удару по військах Асада силами артилерії та бронетехніки.
Про це пише Укрінформ з посиланням на Анадолу.
"Міністерство нацоборони Туреччини повідомило про "ефективний удар" по позиціях армії Башара Асада, з яких вівся обстріл одного зі спостережних пунктів ЗС Туреччини в зоні деескалації в Ідлібі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що напередодні в результаті мінометного й артилерійського обстрілу спостережного пункту в районі Завіє на півдні Ідлібу загинув один турецький військовослужбовець, троє дістали поранення.
У відповідь турецька артилерія і бронетехніка завдали масованого удару по позиціях прибічників Асада.
У Міністерстві національної оборони Туреччини повідомили, що про інцидент поінформовано військового аташе Росії в Анкарі, якого викликали до турецького генштабу.
"До відома російської сторони доведено, що Туреччина дасть найжорсткішу відповідь на будь-які обстріли спостерігачів в Ідлібі та уважно відстежує процеси в зоні деескалації", - підкреслюється в повідомленні.
Відповідно до астанинських домовленостей, ЗС Туреччини створили спостережні пункти в 12 точках по внутрішньому периметру зони деескалації на північному заході Сирії.
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