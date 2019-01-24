У відповідь на обстріл спостерігачів у сирійському Ідлібі турецька армія завдала удару по військах Асада силами артилерії та бронетехніки.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Анадолу.

"Міністерство нацоборони Туреччини повідомило про "ефективний удар" по позиціях армії Башара Асада, з яких вівся обстріл одного зі спостережних пунктів ЗС Туреччини в зоні деескалації в Ідлібі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні в результаті мінометного й артилерійського обстрілу спостережного пункту в районі Завіє на півдні Ідлібу загинув один турецький військовослужбовець, троє дістали поранення.

У відповідь турецька артилерія і бронетехніка завдали масованого удару по позиціях прибічників Асада.

У Міністерстві національної оборони Туреччини повідомили, що про інцидент поінформовано військового аташе Росії в Анкарі, якого викликали до турецького генштабу.

"До відома російської сторони доведено, що Туреччина дасть найжорсткішу відповідь на будь-які обстріли спостерігачів в Ідлібі та уважно відстежує процеси в зоні деескалації", - підкреслюється в повідомленні.

Відповідно до астанинських домовленостей, ЗС Туреччини створили спостережні пункти в 12 точках по внутрішньому периметру зони деескалації на північному заході Сирії.