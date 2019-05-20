Політв'язнь Балух тримає "сухе голодування" - адвокат

10:45 29.06.2019   Крым

Українського активіста Володимира Балуха, який раніше оголосив голодування в російській колонії, відвідала адвокат Ольга Дінзе.

У коментарі Крим.Реаліі вона розповіла, що активіст уже два дні не спить і не п'є воду, пише Укрінформ.

«Він повідомив мені про те, що дійсно оголосив голодування на знак протесту порушення його права на зустріч з консулом України. Оскільки він є громадянином України, він має безумовне право на зустріч з консулом. Наразі він відмовляється від вживання їжі та води. Тобто в даний час він знаходиться на сухому голодуванні. Природно, довго на сухому голодуванні жити він не зможе, тому що при відмові від вживання води виникає швидке порушення роботи не тільки внутрішніх органів, а й також порушення роботи нервової системи, що пов'язано з повною втратою сну. В даний час він вже не спить взагалі вже дві доби », - розповіла Дінзе.

Адвокат додала, що сьогодні написала заяву на ім'я начальника колонії з проханням надати Балуху цілодобову медичну допомогу, а також помістити його в медичну частину.

«Європейський суд безпосередньо декларує те, що особі мусять надавати повну, комплексну допомогу, не порушуючи її права на відмову від вживання їжі. Тобто тут і медична допомога, тут і допомога інших профільних лікарів, включно психолога. У зв'язку з цим я в заяві вказала на те, що я прошу дозволити допуск до Балуха в даний час лікаря судово-медичного експерта з більш ніж 30-ти річним стажем для його попереднього огляду і обстеження», - зазначила адвокат.

У четвер, 27 червня, єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко повідомив, що Володимир Балух, який відбуває покарання в колонії Тверській області Росії, знову оголосив голодування.

Декількома днями раніше українського активіста Володимира Балуха перевели в штрафний ізолятор російської колонії в Тверській області. Раніше Балуха поміщали в ШІЗО, де він провів, в цілому, близько двох місяців. Після цього його перевели в тюремну лікарню.

Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

В кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів і за інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.



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