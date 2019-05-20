В оккупированном Севастополе на площади Нахимова состоялось открытие военно-технического форума «Армия-2019».

В церемонии открытия с приветствием к жителям и гостям города обратился командующий Черноморским флотом страны-агрессора вице-адмирал Игорь Осипов и представители органов оккупационной власти Севастополя, собщает пресс-служба МО России.

На причале Севастопольского морского вокзала для посещения всеми желающими выставлены фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» и высокоскоростные противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор».

На площадках форума для жителей и гостей города представлено около 50 единиц современного вооружения и военной техники, среди которых корабли Черноморского флота, вертолеты Ка-52, Ка-31Р, Ми-8Н, береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, автомобили «Тайфун», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр», современные комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха–С4» и «Инфауна», комплекс радио-, радиотехнического контроля «Свет-КУ» и новейший комплекс технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам «Силок-02».

Непосредственно в акватории Севастопольской бухты экипажами кораблей флота будет представлено девять эпизодов динамического показа, в том числе демонстрация боевых возможностей тральных сил флота по уничтожению минных заграждений, демонстрация боевых возможностей и вооружения фрегата проекта 11356, фонтаны на воде в исполнении рейдовых буксиров и другие эпизоды.

На кластере «Центральный» Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в ходе динамического показа своё мастерство в преодолении различных препятствий и вождении по пересечённой местности продемонстрируют экипажи танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А. Личный состав морской пехоты и подразделений разведки Черноморского флота разыграют эпизод по уничтожению диверсионной группы условного противника с демонстрацией приёмов рукопашного боя.

Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52, Ми-8Н, самолетов Су-30СМ и Су-24 выполнят показательные полёты.

В ходе всех эпизодов при демонстрации боевых возможностей будут широко использованы холостые боеприпасы и средства имитации, пишет пресс-служба.

Напомним, о проведении военно-технического мероприятия «международного» уровня сообщило не Министерство обороны России, а пресс-служба т.н. «губернатора» оккуппированного Севастополя. Для проведения мероприятия такого масштаба появилось отдельное распоряжение «губернатора» «об оказании содействия в организации и обеспечении безопасности при проведении военно-технического форума «Армия-2019» в городе Севастополе».