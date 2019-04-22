Украина провела воздушный мониторинг границы с РФ
|18:44 28.06.2019
|Украина
На днях заместитель МВД совместно с заместителем Председателя Госпогранслужбы во время рабочей поездки в Харьковскую и Луганскую области с борта вертолета осмотрел пограничную инфраструктуру, инженерные сооружения и заграждения на российско-украинской границе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
Во время визита пограничники ознакомили Вадима Трояна с ходом проведения работ по обустройству границы с РФ на участке ответственности Восточного регионального управления. Заместитель главы МВД также непосредственно посетил участок границы, где сейчас ведутся работы по инженерно-техническому обустройству, сообщает УНН.
Отметим, что общая протяженность контролируемого участка российско-украинской границы по суше составляет более 1500 км.
Во время поездки Олег Бляшенко отметил, что в пределах Харьковской области на границе с РФ оборудовано более 10 опорных пунктов, развернуто 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации. А в пределах Черниговской, Харьковской и Луганской областей создано более 300 км противотранспортные рвов, проложено более 300 км рокадную дорог и контрольно-следовой полосы. Работы сейчас не останавливаются.
"В 2019 году для реализации Плана инженерно-технического обустройства российско-украинской, украинской-молдавской границы и территорий, прилегающих к админчерте с ВОТ АР Крым с бюджета профинансировано 123 млн грн (30% от предусмотренных средств на 2019 год). Работа в этом направлении продолжается", - отметил Вадим Троян.
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