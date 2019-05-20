Оккупационные власти оценили "упущенную выгоду" от украинского Крыма в 2,5 трлн рублей
|18:02 28.06.2019
|Крым
В оккупационном "Госсовете Крыма" заявили, что сумма "упущенных выгод в экономике" во время нахождения Крыма "в составе Украины" составила 2,5 трлн рублей.
"Глава подгруппы, анализирующей экономический блок и ЖКХ, зампредседателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Ольга Виноградова сообщила, что для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы оккупационного органа, передает ТАСС.
Пресс-служба "Госсовета" сообщила, что по линии ЖКХ на содержание водопроводных, канализационных систем, насосных станций выделялось только 5% от нормы.
"Это привело к тому, что к 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным - 76%, по канализационным - 54%, сети водоснабжения - 55%. То есть наглядно видно - Крым был недофинансирован", - приводятся слова Виноградовой в сообщении.
Отмечается, что отдельным блоком в работе комиссии будут обозначены "потери от энергоблокады полуострова со стороны Украины в 2015 году".
"Предварительный ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, составил 1 млрд рублей, недополученных выгод - 1,5 млрд рублей", - сообщает агентство.
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