Україна увійшла у ТОП-3 експортерів агропродукції до ЄС

17:35 28.06.2019   Украина

За підсумками року, з травня 2018 р. по квітень 2019 р., Україна увійшла у трійку найважливіших експортерів до країн Євросоюзу сільськогосподарських товарів і у двадцятку країн, які найбільше імпортують з Європи таку продукцію.

Відповідні статистичні дані оприлюднила у п’ятницю Європейська комісія, передає Укрінформ.

«Найбільші зміни у річних показниках (мільярди євро/відсоткові зміни відносно періоду 2017-18) досягнуті у сільськогосподарському експорті до США (+1,1/+5%), Єгипту (+0,4/+30%), Алжиру (+0,3/+13%), Японії (+03/+5%), Росії (+0,3/+4%), України (+0,3/+14%) та Ізраїлю (+0,2/+13%)… Найбільш важливими напрямки імпорту за минулі 12 місяців (у мільярдах євро) були США (12,9), Бразилія (11,7), за якими йдуть Україна (6,3) і Китай (5,9)», - йдеться у поширеній інформації.

Як свідчать оприлюднені таблиці, Україна посідає третю позицію серед найважливіших сільськогосподарських експортерів до ЄС після США і Бразилії, випередивши такі країни як Китай, Аргентина, Швейцарія та Туреччина.

У вимірі європейського імпорту до третіх країн Україна займає 16-ту позицію з обсягом імпортованих сільськогосподарських товарів на суму 2 мільярди 171 мільйони євро (приріст на 274 мільйони євро, або 14,4 відсотки у порівняння з періодом з травня 2017 по квітень 2018 року).



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