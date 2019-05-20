Крымский “госсовет” принял в первом чтениии законопроект, предусматривающий пересмотр украинских разрешений на строительство.

Об этом сообщает пресс-служба “госсовета”, передает Под прецелом.

“Проект закона разработан с целью урегулирования отношений, связанных с действием на территории Республики Крым разрешительных документов в сфере градостроительства, а также вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, строительство которых начато на основании разрешительных документов, полученных до 21 марта 2014 года”, – говорится в пояснительной записке к документу.

По словам автором документа, его принятие позволит выявить объекты строительства, разрешительные документы которых не соответствовали требованиям законодательства на момент получения. “Принятие законопроекта позволит проверить соответствие и наличие разрешительных документов у застройщиков, а также осуществлять государственный строительный надзор в случаях, предусмотренных законодательством”, – сказано в документе.

Во втором чтении “законопроект” планируют принять на ближайшем внеочередном заседении парламента. Об такой отсрочке попросил “вице-премьер” крымского правительства Евгений Кабанова, сославшись на недоработку ряда норм и отсутствие необходимых согласований.