В оккупированном Крыму будут пересматривать украинские разрешения на строительство
|12:40 28.06.2019
|Крым
Крымский “госсовет” принял в первом чтениии законопроект, предусматривающий пересмотр украинских разрешений на строительство.
Об этом сообщает пресс-служба “госсовета”, передает Под прецелом.
“Проект закона разработан с целью урегулирования отношений, связанных с действием на территории Республики Крым разрешительных документов в сфере градостроительства, а также вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, строительство которых начато на основании разрешительных документов, полученных до 21 марта 2014 года”, – говорится в пояснительной записке к документу.
По словам автором документа, его принятие позволит выявить объекты строительства, разрешительные документы которых не соответствовали требованиям законодательства на момент получения. “Принятие законопроекта позволит проверить соответствие и наличие разрешительных документов у застройщиков, а также осуществлять государственный строительный надзор в случаях, предусмотренных законодательством”, – сказано в документе.
Во втором чтении “законопроект” планируют принять на ближайшем внеочередном заседении парламента. Об такой отсрочке попросил “вице-премьер” крымского правительства Евгений Кабанова, сославшись на недоработку ряда норм и отсутствие необходимых согласований.
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