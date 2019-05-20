Уровень загрузки оборонных предприятий в оккупированном Крыму не дотягивает до половины
|12:07 28.06.2019
|Крым
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в оккупированном Крыму загружены на 45%, сообщил “глава республики” Сергей Аксенов. “Объем загрузки предприятий — всего 45%, к сожалению. Данная позиция нас не устраивает”, — сказал он по итогам заседания “Морской коллегии” при правительстве РФ в Севастополе, пишет Интерфакс.
По его словам, на коллегии обсуждались инструменты загрузки предприятий, которые не могут быть озвучены из за санкций.
“Многие вещи будут вне конкурсных процедур, поскольку крымские предприятия с учетом санкционного режима не во всем могут участвовать”, — добавил “главарь Крыма”.
Как уточнил Аксенов, кураторы вернутся к обсуждению вопроса увеличения оборонных заказов в течение месяца.
Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев сообщил журналистам, что, в частности, дано поручение проработать дополнительную загрузку ФГУП “Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе” (”Севморзавод”, крупная судоверфь Севастополя) “по задачам, связанным с плавкраностроением”.
Заседание Морской коллегии при правительстве РФ провел в Севастополе вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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