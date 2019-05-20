Феодосийскую финансово-экономическую академию опечатали судебные приставы. Студенты не смогли даже сдать выпускные экзамены.

Отмечается, что 18 мая здание академии опечатали по решению “суда”. При этом решение было принято без ведома руководства вуза, пишет Примечания.

“В прокуратуре сказали, что у нас проблемы с пожарной безопасностью, хотя в прошлом году были проверки и мы все их прошли. Сейчас, уже в суде, представители прокуратуры заявили, что просто не нашли нужные документы”, – рассказал ректор вуза Андрей Саливанов.

По словам ректора попытки закрыть вуз предпринимались уже несколько раз: “министерство” образования заявляло, что Академия должна закрыться, обещав перевести студентов в “Крымский федеральный университет”. Однако оплата за обучение в “КФУ” в 2 раза больше, что под силу далеко не всем феодосийским студентам.

После аннексии Крыма местные вузы должны были пройти лицензирование по россйским станадартам. Срок установлен – до 1 сентября 2019 года.

Финансово-экономическая академия уже несколько лет пытается получить российскую лицензию: вуз прошел проверку всех контролирующих инстанций МЧС, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, прокуратуры и других. Однако разрешение на образовательную деятельность Академия не получила, как и отказа.

“Мы подавали документы семь раз, и каждый раз находилась причина вернуть их нам на доработку. Вплоть до того, что менялись термины. Мы писали “кабинеты”, а они требовали, чтобы это были “аудитории”, и наоборот. Но полного и четкого списка, что необходимо изменить, чтобы нам дали лицензию, мы так и не получили. Поэтому сейчас все еще находимся в процессе получения лицензии”, – подытоживает ректор.

Студенты по-тихоньку забирают документы и готовятся к переводу в другие вузы.