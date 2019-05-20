В окуппированной Феодосии закрывают последний вуз

10:26 28.06.2019   Феодосия

Феодосийскую финансово-экономическую академию опечатали судебные приставы. Студенты не смогли даже сдать выпускные экзамены. 

Отмечается, что 18 мая здание академии опечатали по решению “суда”. При этом решение было принято без ведома руководства вуза, пишет Примечания

“В прокуратуре сказали, что у нас проблемы с пожарной безопасностью, хотя в прошлом году были проверки и мы все их прошли. Сейчас, уже в суде, представители прокуратуры заявили, что просто не нашли нужные документы”, – рассказал ректор вуза Андрей Саливанов. 

По словам ректора попытки закрыть вуз предпринимались уже несколько раз: “министерство” образования заявляло, что Академия должна закрыться, обещав перевести студентов в “Крымский  федеральный университет”. Однако оплата за обучение в “КФУ” в 2 раза больше, что под силу далеко не всем феодосийским студентам. 

После аннексии Крыма местные вузы должны были пройти лицензирование по россйским станадартам. Срок установлен – до 1 сентября 2019 года. 

Финансово-экономическая академия уже несколько лет пытается получить российскую лицензию: вуз прошел проверку всех контролирующих инстанций МЧС, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, прокуратуры и других. Однако разрешение на образовательную деятельность Академия не получила, как и отказа.

“Мы подавали документы семь раз, и каждый раз находилась причина вернуть их нам на доработку. Вплоть до того, что менялись термины. Мы писали “кабинеты”, а они требовали, чтобы это были “аудитории”, и наоборот. Но полного и четкого списка, что необходимо изменить, чтобы нам дали лицензию, мы так и не получили. Поэтому сейчас все еще находимся в процессе получения лицензии”, – подытоживает ректор.

Студенты по-тихоньку забирают документы и готовятся к переводу в другие вузы. 



Ще на цю тему:

11:00 28.06.2019
Суд обязал РФ выплатить крупную компенсацию крымской журналистке
19:33 27.06.2019
Український політв’язень Балух знову оголосив голодування — лист
18:26 27.06.2019
В Крыму арестовали имущество бахчисарайского завода «Дориндустрия»
14:57 27.06.2019
На Приазов’ї проведено спільні навчання кораблів та катерів морської охорони ДПСУ та ВМС України
13:24 27.06.2019
В Севастополе увеличили количество участков, изымаемых под строительство «Тавриды»
12:28 27.06.2019
Оккупанты Крыма предлагают в пять раз увеличить компенсации вкладчикам украинских банков
09:26 26.06.2019
В оккупированной Керчи пройдет форум «Армия-2019»
17:00 25.06.2019
Оккупанты выставили на аукцион детский санаторий в Евпатории
13:30 25.06.2019
Прокуратура АР Крим направила обвинувачення стосовно ватажка збройного формування "Рубеж"
11:19 25.06.2019
В Воронцовском парке вырубили большую часть пальм
20:40 24.06.2019
45 випадків насильницьких зникнень в Криму за період анексії нарахували активісти
20:20 24.06.2019
В оккупированном Крыму арестовывают катера, машины и телевизоры должников
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 27.06.2019
Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари после рекордного падения, вспомнил пример Украины
14:22 27.06.2019
Протести в Грузії тривають сьому ніч, з депутата-опозиціонера зняли недоторканність
12:05 27.06.2019
Wizz Air свяжет Кутаиси с еще 12 европейскими городами
19:00 26.06.2019
В Тбилиси освободили из-под стражи всех задержанных на акции протеста 20-21 июня
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:52 27.06.2019
Додон заявил о возобновлении сотрудничества между парламентами РФ и Молдовы
21:00 26.06.2019
Конституційний суд Молдови пішов у відставку у повному складі
19:20 26.06.2019
Уряд Молдови прагне відмовитися від електроенергії з Придністров'я
12:24 26.06.2019
МИД Молдовы: голосование депутатов в ПАСЕ не отражает позицию правительства
Всі новини країни
Россия Россия
10:02 28.06.2019
Аэромобильная группа ЮВО уничтожила «террористов» во время генеральной тренировки динамического показа техники на МВТФ «Армия-2019»
09:31 28.06.2019
В крымском лесу нашли письмо из 1984 года с признанием в любви к девушке
08:30 28.06.2019
Экипажи БТР-82АМ российской военной базы в Абхазии выполнили на горных полигонах стрельбы по новым методикам
20:02 27.06.2019
ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії на півроку
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
09:52 26.06.2019
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему ППО
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
19:52 20.06.2019
Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
Всі новини країни
Украина Украина
11:00 28.06.2019
Суд обязал РФ выплатить крупную компенсацию крымской журналистке
10:26 28.06.2019
В окуппированной Феодосии закрывают последний вуз
09:00 28.06.2019
В симферопольском СИЗО заключенные массово болеют корью
20:41 27.06.2019
В Крыму обнаружили останки крупнейшей птицы Северного полушария
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд