В крымском лесу нашли письмо из 1984 года с признанием в любви к девушке

09:31 28.06.2019   Крымск

В лесу в окрестностях Судака, в одном из деревьев, местный житель нашел капсулу с трогательным письмом, которое было оставлено здесь в 1984 году — 35 лет назад.

Фотографию письма на своей странице в Facebook опубликовала судакская художница Александра Чебышева, пишет sudak.me.

В капсуле находилось письмо и фотография девушки. Автор письма — Сергей Владимирович Демин из города Омска — 12 июля 1984 года впервые побывал в Крыму.

При этом он опасался, что эта поездка для него могла оказаться и последней — молодому на тот момент человеку (1961 года рождения — ему было 23 года) предстояла сложная операция на сердце.

«Возможно, это моя первая и последняя поездка в Крым. Этой зимой мне предстоит сложная операция на сердце. Если останусь жив, обязательно вернусь сюда и сделаю соответствующую запись», — написал Сергей Демин.

В капсулу он также вложил фотографию девушки Наташи, в которую был влюблен.

«Студентка омского педагогического института, которую я очень люблю (и которая, увы, еще не знает об этом)», — написал парень.

Судьба автора письма нам пока не известна. Человек, нашедший капсулу, отправил запрос в программу «Жди меня», а Александра Чебышева нашла в интернете человека с таким же именем и фамилией и схожей биографией. Возможно, он и есть тот парень, побывавший в Судаке в 1984 году.



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