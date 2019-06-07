Об этом сообщили близкие одного из арестованных. Две камеры исправительного учреждения – на карантине, сообщают СМИ, сколько человек под угрозой, точно не известно. Ситуация усугубляется тем, что заболевших свозят в ту же медсанчасть, где лежат люди без иммунитета к кори. Больных и здоровых заключенных возят на суды в одном автозаке.

О том, что заключенные симферопольского СИЗО болеют корью, сообщили близкие депутата алуштинского горсовета Павла Степанченко, ожидающего в исправительном учреждении апелляции по делу о вымогательстве. «Сегодня у Паши появилась характерная сыпь, - рассказал наш собеседник. – А до этого он несколько дней жаловался на симптомы простуды: боль в горле, температуру, говорил, что сильно голова болит. Сейчас его поместили в инфекционное отделение, но какого учреждения, неизвестно. Завтра адвокат узнает, где он лежит», сообщает Новости Крыма.

На днях уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала об эпидемии кори в крымском СИЗО на своей странице в facebook. При этом она добавила, что всех заболевших помещают в медсанчасть, где содержатся те, кто ранее корью не болел. Издание «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката одного из заключенных сообщает о двух камерах, находящихся под карантином. Эпидемиологическая ситуация усугубляется тем, что больных и здоровых заключенных возят в суд в одном автозаке, говорят адвокаты.

Ранее Павел Степанченко неоднократно жаловался на неприемлемые условия содержания в СИЗО: камеры перенаселены, заключенные спят по очереди. У него не раз ухудшалось состояние здоровья, но медицинская помощь вовремя не оказывалась – руководство исправительного учреждения не реагировало на просьбы обеспечить заключенному врачебный осмотр.

Корь пришла в Крым с Украины, где регистрируются самая высокая в мире заболеваемость этой вирусной инфекцией. В 2018 году заболели 35 тысяч человек, а за первые 3 месяца 2019 года – еще 25 тысяч, сообщало BBC. Причина роста заболеваемости – отсутствие иммунитета у взрослых и повальный отказ от вакцинации детей. Взрослые лишены иммунитета по двум причинам: они либо прививались не по графику (сделали только одну прививку из двух положенных), либо получили некачественную вакцину. Поэтому украинские медики рекомендуют всем взрослым еще раз сделать прививку от кори.

В Крыму за первые 4 месяца 2019 года было зарегистрировано почти 150 случаев заражения корью, сообщал региональный Роспотребнадзор.