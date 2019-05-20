Корабли Каспийской флотилии провели совместное учение с корабельными расчётами постов противовоздушной обороны и авиацией Южного военного округа по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника в рамках внезапной проверки боевой готовности.

В выполнении учебных вопросов были задействованы 10 надводных кораблей флотского объединения, в том числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Астрахань» и «Махачкала», а также два истребителя бомбардировщика Су-34 и два штурмовика СУ-25СМ3 из состава авиации Южного военного округа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, а артиллерийские расчёты их условно уничтожили.

Особое значение при этом уделялось организации управления силами и средствами ПВО кораблей при отражении воздушных атак по пунктам базирования, оперативному доведению целеуказаний и постановке огневых задач по различным каналам связи.

В проверке боевой готовности, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.