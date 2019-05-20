Корабли Каспийской флотилии провели совместное учение с авиацией ЮВО по противовоздушной обороне

13:04 28.06.2019   Россия

Корабли Каспийской флотилии провели совместное учение с корабельными расчётами постов противовоздушной обороны и авиацией Южного военного округа по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника в рамках внезапной проверки боевой готовности.

В выполнении учебных вопросов были задействованы 10 надводных кораблей флотского объединения, в том числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Астрахань» и «Махачкала», а также два истребителя бомбардировщика Су-34 и два штурмовика СУ-25СМ3 из состава авиации Южного военного округа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, а артиллерийские расчёты их условно уничтожили.

Особое значение при этом уделялось организации управления силами и средствами ПВО кораблей при отражении воздушных атак по пунктам базирования, оперативному доведению целеуказаний и постановке огневых задач по различным каналам связи.

В проверке боевой готовности, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.



Ще на цю тему:

10:02 28.06.2019
Аэромобильная группа ЮВО уничтожила «террористов» во время генеральной тренировки динамического показа техники на МВТФ «Армия-2019»
17:18 27.06.2019
Около 150 самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность
16:14 27.06.2019
Артиллерийский дивизион морской пехоты Каспийской флотилии провел учение по обороне морского побережья
11:29 27.06.2019
В Северной Осетии завершился окружной этапа конкурса войск РЭБ Южного военного округа «Электронный рубеж-2019»
10:41 27.06.2019
Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели двустороннее тактическое учение в Астраханской области
07:26 27.06.2019
ЮВО:Морские пехотинцы Каспийской флотилии отразили высадку морского десанта
20:50 26.06.2019
ЮВО: Комплекс радиоэлектронной борьбы впервые покажут на форуме «Армия-2019»
17:00 26.06.2019
ЮВО: На Кавказе состоялось тактико-специальное учение подразделения химзащиты
16:40 26.06.2019
ЮВО: Минометчики осваивают методику скоростной стрельбы на полигоне в Северной Осетии
15:20 26.06.2019
ЮВО: Военнослужащие выполняют боевые стрельбы в горах и на морском побережье Абхазии
13:46 26.06.2019
Морские пехотинцы Каспийской флотилии в Дагестане готовы к погрузке на десантные катера
21:30 25.06.2019
ЮВО: Разведчики завершили горную подготовку в горах Северной Осетии
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 27.06.2019
Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари после рекордного падения, вспомнил пример Украины
14:22 27.06.2019
Протести в Грузії тривають сьому ніч, з депутата-опозиціонера зняли недоторканність
12:05 27.06.2019
Wizz Air свяжет Кутаиси с еще 12 европейскими городами
19:00 26.06.2019
В Тбилиси освободили из-под стражи всех задержанных на акции протеста 20-21 июня
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:52 27.06.2019
Додон заявил о возобновлении сотрудничества между парламентами РФ и Молдовы
21:00 26.06.2019
Конституційний суд Молдови пішов у відставку у повному складі
19:20 26.06.2019
Уряд Молдови прагне відмовитися від електроенергії з Придністров'я
12:24 26.06.2019
МИД Молдовы: голосование депутатов в ПАСЕ не отражает позицию правительства
Всі новини країни
Россия Россия
13:04 28.06.2019
Корабли Каспийской флотилии провели совместное учение с авиацией ЮВО по противовоздушной обороне
10:02 28.06.2019
Аэромобильная группа ЮВО уничтожила «террористов» во время генеральной тренировки динамического показа техники на МВТФ «Армия-2019»
09:31 28.06.2019
В крымском лесу нашли письмо из 1984 года с признанием в любви к девушке
08:30 28.06.2019
Экипажи БТР-82АМ российской военной базы в Абхазии выполнили на горных полигонах стрельбы по новым методикам
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
09:52 26.06.2019
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему ППО
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
19:52 20.06.2019
Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
Всі новини країни
Украина Украина
12:40 28.06.2019
В оккупированном Крыму будут пересматривать украинские разрешения на строительство
12:07 28.06.2019
Уровень загрузки оборонных предприятий в оккупированном Крыму не дотягивает до половины
11:00 28.06.2019
Суд обязал РФ выплатить крупную компенсацию крымской журналистке
10:26 28.06.2019
В окуппированной Феодосии закрывают последний вуз
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд