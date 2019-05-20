В Северной Осетии на полигоне Шалхи мотострелкового соединения 58-й армии ЮВО завершился окружной этап конкурса по полевой выучке среди лучших экипажей войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) «Электронный рубеж-2019».

В состязаниях приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Впервые входе испытании участники конкурса сорвали управление подразделениями условного противника силами штатного взвода, выполнив комплекс нормативов и боевых задач», – пояснил офицер штаба ЮВО майор Александр Киселев.

В этом году впервые конкурсанты РЭБ отработали задачи совместно с подразделениями по борьбе с беспилотной авиацией. Специалисты РЭБ продемонстрировали технические возможности современных комплексов радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и «Красуха» при отработке задач по прикрытию действий группировки войск от атак беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника, управляемых по радиоканалам.

Специалисты РЭБ отразили нападение диверсионных групп условного противника на колонну техники, которая совершала марш в назначенный район. Военнослужащие совершили марш с преодолением различных препятствий, зараженного участеа местности в общевойсковом защитном комплекте, провели дегазационную обработку техники с помощью специального комплекта ДК-4, оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали раненого.