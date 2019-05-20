Аэромобильная группа ЮВО уничтожила «террористов» во время генеральной тренировки динамического показа техники на МВТФ «Армия-2019»

10:02 28.06.2019   Россия

Аэромобильная группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, при поддержке мотострелков ЮВО уничтожила тренировочный лагерь условных террористов в рамках генеральной тренировки Международного форума «Армия-2019».

Международный форум пройдет на аэродроме Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ с 28 по 30 июня 2019 года, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В рамках специальной подготовки аэромобильная группа отработала посадку на полигоне Тарский и высадку из вертолета в район выполнения задачи на аэродроме Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Этот элемент будет продемонстрирован во время проведения всего форума.

Военнослужащие отработали посадку и высадку из вертолета в заданном районе при поддержке мотострелков на боевых машинах пехоты БМП-3 и танкистов на танках Т-90. После высадки аэромобильная группа при поддержке мотострелков атаковала условного противника. После выполнения поставленных задач был эвакуирован условно раненый военнослужащий на вертолете.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе  высадки аэромобильной группы были применены имитационные средства - дымы и холостые патроны к стрелковому оружию.

На площадках форума уже выставлено более 90 единиц военной техники для организации статистического показа, в их числе тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90, бронетранспортеры БТР-82А, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», буксируемые гаубицы «МСТА-Б» и д.р.

Впервые на форуме будут выставлены вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.



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