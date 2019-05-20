Экипажи БТР-82АМ российской военной базы в Абхазии выполнили на горных полигонах стрельбы по новым методикам

08:30 28.06.2019   Россия

Экипажи современных бронетранспортеров БТР-82АМ мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии на горном полигоне Цабал выполнили тактико-огневые упражнения стрельб (ТОУС) по новым методикам.

Военнослужащие на бронемашинах отработали весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде учебной трассы. На маршруте была создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения БТР-82АМ всеми возможными способами: с ходу, с места, с остановками, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, нововведения представлены поражением дальних целей и увеличением количества мишеней, включая низколетящую воздушную цель — вертолет. Дальность до целей составляла до 2 км. За счет сокращения времени показа мишеней увеличился темп стрельбы, а расход боеприпасов возрос более чем в 2 раза.

По мнению командиров мотострелковых подразделений, новый метод ТОУС помогает военнослужащим закреплять учебно-боевые навыки действий в общевойсковом бою, когда слаженность экипажа, время принятия решений и точность при стрельбе определяют конечный успех.

Всего в учебном мероприятии приняли участие около 500 военнослужащих базы, было задействовано более 50 единиц специальной и боевой техники, в том числе бронемашины связи на базе БТР-80.



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