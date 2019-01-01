“Верните детей родителям”: Зеленський закликає Путіна звільнити полонених моряків

18:00 27.06.2019   Украина

Президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Володимира Путіна звільнити військовополонених українських моряків і повернути їх батькам.

Про це він заявив під час брифінгу в четвер, 27 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна: "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - сказав Зеленський, перейшовши на російську мову.

Як повідомляв Укрінформ, перед цим Президент України висловив обурення тим, що міністр закордонних справ Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного Трибуналу ООН з морського права.

25 червня закінчився термін, коли РФ повинна поінформувати Міжнародний трибунал ООН з морського права про виконання його наказу про звільнення 24 українських моряків і трьох військових суден і повернення їх на батьківщину.

Того ж дня Міністерство закордонних справ України отримало ноту від МЗС РФ, у якій міститься пропозиція щодо надання письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», - що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС РФ заявили, що керченський інцидент нібито не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.



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