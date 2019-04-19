Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари после рекордного падения, вспомнил пример Украины

21:00 27.06.2019   Грузия

Национальный банк Грузии отказался искусственно поддерживать курс лари путем продажи иностранной валюты, несмотря на шок для экономики, вызванный указом президента РФ Владимира Путина о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.

"Обменный курс является автоматическим стабилизатором в периоды внешних шоков. В этих условиях обесценивание обменного курса выполняет роль механизма, "впитывающего" шок. В результате обесценения через некоторое время сокращается импорт и/или растет экспорт. Чем быстрее произойдет корректировка обменного курса, тем меньше будет негативный эффект для экономики, и, следовательно, потребуется меньше обесценивания", - говорится в заявлении, сообщает "Европейская правда".

"Продажа Национальным банком в такой период иностранной валюты только отложит коррекцию валютного курса, приведет к углублению шока и большему обесцениванию курса (примеры разных лет: Азербайджан, Казахстан, Россия, Украина). На данном этапе сложно делать точные прогнозы, но, согласно первоначальным расчетам, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около 200-300 миллионов долларов США в течение остального года. Этот внешний шок скажется на платежном балансе и, соответственно, на курсе", - заявил Нацбанк.

При этом Нацбанк прогнозирует, что, несмотря на российский шок, платежный баланс Грузии по итогам года будет улучшен по сравнению с прошлыми годами. Нацбанк еще раз призывает граждан брать кредиты в той валюте, в которой они получают доход.

Грузинская национальная валюта, которая в течение длительного времени колебалась в районе 2,68-2,70 за доллар, во вторник установила антирекорд: обменный курс лари составил 2,82 за доллар.

Лар продолжает падать, обменный курс на 27 июня - 2,86 за доллар. За почти 20-летнюю историю своего существования лари никогда не опускался так низко.

Указ Путина вышел после того, как в Тбилиси вспыхнули протесты во время визита российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

В субботу, 29 июня, участники протеста планируют собраться на площади Первой Республики на "Марш свободы". Это будет уже десятый день протестов.



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