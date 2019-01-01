В Крыму обнаружили останки крупнейшей птицы Северного полушария
|20:41 27.06.2019
|Крым
В крымской пещере Таврида нашли кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг. Это была крупнейшая птица, когда-либо жившая на территории Северного полушария. Ее останки еще никогда не находили на территории Европы.
Об этом сообщил российский Палеонтологического института имени Борисяка (Крым оккупирован Россией, и там работают российские ученые), сообщает Главное.
Предполагается, что птица, получившая название Pachystruthio dmanisensis, весила около 450 килограммов, что делает ее вдвое с лишним массивнее любой другой птицы северного полушария и сопоставимой по размерам с южными сородичами.
В высоту Pachystruthio мог достигать 3,5 метра.
Возраст находки оценивается приблизительно в 1,5–1,8 миллиона лет (ранний плейстоцен). Примерно в это время первые представители людей рода Homo расселялись из Африки в Азию и, таким образом, гигантские птицы должны были существовать бок о бок с древним человеком.
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Ранее кости пахиструтио находили совместно с костями человека на местонахождении Дманиси в Грузии, и предполагается, что эти гиганты попали в Северное Причерноморье через Кавказ – несомненно, тем же путем, что и древний человек.
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