У четвер Рада ЄС продовжила економічні санкції проти певних секторів російської економіки до 31 січня 2020 року.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті ЄС, пише УНН.

Повідомляється, що рішення слід за інформацією від канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона про виконання Мінських угод, з яким пов’язано рішення про збереження санкцій.

“Європейська рада закликала до термінового відновлення переговорів з метою здійснення Мінських угод і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами. У цьому контексті лідери ЄС одностайно погодилися зберегти економічні санкції проти Росії. Рада оформила це рішення сьогодні письмово”, — йдеться в заяві.

Ці заходи спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на ряд товарів.