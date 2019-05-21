ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії на півроку
|20:02 27.06.2019
|Россия
У четвер Рада ЄС продовжила економічні санкції проти певних секторів російської економіки до 31 січня 2020 року.
Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті ЄС, пише УНН.
Повідомляється, що рішення слід за інформацією від канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона про виконання Мінських угод, з яким пов’язано рішення про збереження санкцій.
“Європейська рада закликала до термінового відновлення переговорів з метою здійснення Мінських угод і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами. У цьому контексті лідери ЄС одностайно погодилися зберегти економічні санкції проти Росії. Рада оформила це рішення сьогодні письмово”, — йдеться в заяві.
Ці заходи спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на ряд товарів.
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