За часи окупації в Криму проведено понад 200 обшуків

20:23 27.06.2019   Крым

 За часи окупації в Криму проведено понад 200 обшуків, за якими Прокуратура АР Крим зареєструвала 152 кримінальних проваджень.

Про це повідомили в прес-службі Прокуратури Автономної Республіки Крим у відповіді на запит кореспондента УНН.

За даними прес-служби, з початку тимчасової окупації АР Крим незаконно створеними на цій території органами влади проведено понад 200 обшуків. Станом на 25 червня правоохоронні органи півострова зареєстрували 152 кримінальних проваджень за цими фактами.

Нагадаємо, прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження через проведення чергових обшуків на окупованому півострові. 



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