Український політв’язень Володимир Балух, незаконно утримуваний в Росії, знову оголосив голодування.

Про це повідомив адвокат Балуха Данило Берман російській журналістці Вікторії Івлєвій, передає hromadske.

Балух написав листа, де підтверджує, що починає голодування. Вимоги Балуха — викликати консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр. Напередодні Балух повідомив, що в колонії є загроза його життю.

У березні Балух був етапований з керченської колонії у розпорядження Федеральної служби виконання покарань у Тверській області. Його утримують в штрафному ізоляторі колонії у місті Торжок.

«У Балуха в колонії Керчі був псалтир, який пройшов цензуру і був весь час із ним, але в Торжку з абсолютно невідомих причин псалтир у нього забрали. Мало того, що людина промерзає до кісток, він не може помолитися так, як йому зручно це зробити»,— повідомив адвокат.

Раніше стало відомо, що Балуха відправили у ШІЗО (штрафний ізолятор) через провокації працівників колонії. Стан політв’язня значно погіршився. Раніше підконтрольний окупаційній владі Верховний суд Криму ухвалив рішення, яке продовжує час перебування в колонії українського політв'язня Володимира Балуха.

У серпні 2017 року в анексованому Криму Балуха засудили до 3,5 років ув’язнення. Його звинуватили у «зберіганні боєприпасів». На початку жовтня 2017 року суд скасував вирок українцеві та призначив новий розгляд справи. За його підсумками у січні 2018 року суд в анексованому Криму засудив Балуха до 3 років 7 місяців колонії-поселення та штрафу в 10 тисяч рублів.

Улітку 2018 року підконтрольний окупаційній владі Роздольненський районний суд Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятору тимчасового тримання та засудив його до 5 років позбавлення волі та штрафу 10 тисяч рублів.

Володимир Балух до цього тримав голодування 206 днів, вживаючи тільки по кілька ложок вівсяного киселю, сухарі, воду та чай з медом.