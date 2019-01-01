Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе интернет-агитатора, который распространял в сети антиукраинские материалы.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах в соцсетях информацию с призывами к изменению государственной границы и нарушение территориальной целостности Украины. Также злоумышленник популяризировал террористические организации “ДНР” и “ЛНР”, сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.

Публикации человек брал с пропагандистских интернет-изданий Российской Федерации и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.

Во время следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению незаконных действий проводились под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, СБУ в Донецкой области разоблачила прокремлевского агитатора.

Также в Киеве разоблачили пророссийского пропагандиста.