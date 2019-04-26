Сотрудникам Керченского морского торгового порта предложили работу на местном металлургическом заводе. Как сообщили в пресс-службе российского горсовета Керчи, соответствующее соглашение подписано между двумя предприятиями.

На встрече с работниками порта 26 июня генеральный директор «Крымских морских портов» Сергей Квасов заявил, что предприятие находится в «очень сложном положении», и существует риск, что некоторые категории работников порта не смогут получить достойную компенсацию своего труда.

Присутствовавший на встрече генеральный директор предприятия «Керченский металлургический завод» Юрий Клочков заявил, что завод нуждается в сотрудниках, и может предоставлять рабочие места как для постоянного, так и временного трудоустройства, по совместительству, для тех работников предприятия «Крымские морские порты», которые находятся в вынужденном простое.

Как сообщила присутствовавшая на встрече с портовиками заместитель председателя Керченского городского совета Ольга Солодилова, местные власти поддерживают соглашение между предприятиями, которое позволит трудоустроить керченских портовиков.

«Сегодня, как никогда, уместно будет протянуть руку помощи коллегам из Керченского морского порта. Это позволит сохранить стабильность в семьях керчан, поддержит работников, которые в силу независящих от них обстоятельств вынуждены сегодня простаивать», – заявила Солодилова.

Керченские власти не сообщают, сколько работников порта приняли предложение работать на металлургическом заводе.

В составе предприятия «Крымские морские порты» находятся 7 филиалов (торговые порты Ялты, Феодосии, Евпатории, Керчи, а также Керченский рыбный порт, Керченская паромная переправа и Госгидрография).

В феврале 2019 года глава российского правительства Крыма Сергей Аксеновпоручил назначенному тогда руководителю Сергею Квасову реорганизовать «Крымские морские порты», оптимизировать работу предприятия, в соответствии с «​комплексом мер по финансовому оздоровлению, повышению инвестиционной привлекательности и эффективности функционирования морских портов».

Морские порты, расположенные на территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением украинских властей еще в 2014 году.

ООО «Керченский стрелочный завод» (КСЗ), работавший на территории завода им. Войкова в Керчи, по данным СМИ, находился в собственности украинской компании «Укртранслизинг», владельцем 49,96% акций которой являлась крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс», входящая в финансово-промышленную группу «СКМ» украинского бизнесмена Рината Ахметова. Предприятие, зарегистрированное как отдельная структура в 2002 году (после банкротства Керченского металлургического комбината им. Войкова – КР), специализировалось на выпуске чугунного и стального литья, стрелочных переводов и запчастей к ним. КСЗ являлся главным поставщиком продукции для «Укрзалізниці».