Имущество бахчисарайского завода «Дориндустрия» стоимостью около 3,5 млн рублей арестовано за пятимиллионный долг по налогам.

Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым, передает Новости Крыма.

«На бахчисарайском заводе по производству строительных материалов «Дориндустрия» судебные приставы описали имущество на сумму около 3,5 млн рублей – такие меры воздействия предприняты к должнику по инициативе Налоговой службы Крыма. Для ареста выбрано наиболее ликвидное и востребованное оборудование – бетоносмесительная установка с комплектом форм и лазерный станок для резки металла», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что опись имущества произведена ввиду задолженности предприятия перед налоговыми органами. «Всего с начала года предприятием накоплены долги по налогам в размере более 5 миллионов рублей из-за систематической просрочки оплаты текущих обязательств в бюджет. В случае если налоговый долг не будет погашен, имущество предприятия будет реализовано и вырученные от его продажи средства направлены на погашение задолженности», – подчеркнули в пресс-службе.

В октябре 2016 года прокуратура Крыма сообщала, что предприятие задолжало своим сотрудника полмиллиона рублей зарплаты. В отношении руководства было возбужденно уголовное дело.