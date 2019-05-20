В Крыму арестовали имущество бахчисарайского завода «Дориндустрия»
|18:26 27.06.2019
|Крым
Имущество бахчисарайского завода «Дориндустрия» стоимостью около 3,5 млн рублей арестовано за пятимиллионный долг по налогам.
Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым, передает Новости Крыма.
«На бахчисарайском заводе по производству строительных материалов «Дориндустрия» судебные приставы описали имущество на сумму около 3,5 млн рублей – такие меры воздействия предприняты к должнику по инициативе Налоговой службы Крыма. Для ареста выбрано наиболее ликвидное и востребованное оборудование – бетоносмесительная установка с комплектом форм и лазерный станок для резки металла», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что опись имущества произведена ввиду задолженности предприятия перед налоговыми органами. «Всего с начала года предприятием накоплены долги по налогам в размере более 5 миллионов рублей из-за систематической просрочки оплаты текущих обязательств в бюджет. В случае если налоговый долг не будет погашен, имущество предприятия будет реализовано и вырученные от его продажи средства направлены на погашение задолженности», – подчеркнули в пресс-службе.
В октябре 2016 года прокуратура Крыма сообщала, что предприятие задолжало своим сотрудника полмиллиона рублей зарплаты. В отношении руководства было возбужденно уголовное дело.
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