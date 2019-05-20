"Без чоловіка, без батька, без брата": велика кримська сім'я залишилася без чоловіків через терор РФ

17:42 27.06.2019   Крым

В окупованому Росією Криму велика родина кримських татар залишилася без дорослих чоловіків, яких заарештували і пред'явили звинувачення у "тероризмі".

Історію сім'ї Омерових розповідає Радіо Свобода. Крим.Реалії, передає УНІАН.

«Я залишилася одна з трьома дітьми. Не тільки без чоловіка, але і без батька, і без брата... Ні в чому не винних людей саджають за ґрати і призначають такі статті («тероризм» - УНІАН). З якою совістю сплять ці люди?» - ділиться кримчанка Фатма Ісмаїлова.

Російські силовики пов'язують заарештованих із «Хізб ут-Тахрір» - релігійною організацією, яка заборонена в Росії, але не заборонена в Україні.

«Чому до 2014 року (до окупації Криму Росією – УНІАН) ніхто нас не називав терористами? Адже Російський суд вже визнав чоловіка Фатми винним і засудив до 14 років колонії.

«На дебатах ми зрозуміли, що справедливості вже немає в цих судах. І прокурор запросив дуже великі терміни, тільки я не розумію, за що? Коли у людини навіть «адміністративки» ніякої не було і її засуджують як саму злісну людину», - запитує дружина одного із заарештованих, яка вважає, що їхню родину переслідують через мусульманську віру.

«Мирних мусульман, які читають п'ятиразовий намаз, приймають за «терористів». Носіння хустки – «тероризм», носіння бороди – «тероризм», - пояснює вона.

"Йому ФСБ каже: "Ти визнай". Чоловік каже: "У чому?". "На тебе ж все одно є стаття, ти визнай", - розповідає жінка. «Ось, втрьох залишилися - Фатма, я, мама. Без чоловіків, без опори, без підтримки», - зазначає дружина політв'язня.

Для двох чоловіків з родини Омерових судові процеси тільки почалися. Одному з них загрожує до 20 років в'язниці, іншому – довічне ув'язнення. «Мама, (говорить маленький син – УНІАН), багато-багато-багато молитов буду читати, і він повернеться додому», - розповідає про свого сина жінка.

Як повідомляв УНІАН, вночі 10 червня по дорозі в Ростов-на-Дону на судове засідання по одній із "справ "Хізб ут-Тахрір" був затриманий Енвер Омеров. Після цього в будинку його сина Ризи Омерова, а також ряду активістів і родичів фігурантів справ "Хізб ут-Тахрір" провели обшуки в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському районах, в ході яких затримали ще сімох чоловіків. Їм інкримінують участь чи організацію забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір" (ч. 1 або 2 ч. ст. 205.5 КК РФ). Так звані "суди" в окупованому Криму вирішили заарештувати до 5 серпня всіх кримських татар, затриманих 10 червня.


 



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