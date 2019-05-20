Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа провели дивизионное учение с боевой стрельбой на полигоне Аданак в Дагестане.

Артиллеристы отработали действия дивизиона в составе сил противодействия морскому десанту условного противника. С экипажами самоходных артиллерийских орудий «Нона» проведено учение по удержанию плацдарма высадки с ведением оборонительного боя и применением средств радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Артиллерийские подразделения выполнили порядка 50 огневых задач различной сложности. Экипажи боевых машин вели стрельбу по одиночным и групповым целям, как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

В учениях было задействовано около 500 военнослужащих и более 80 единиц военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Нона», противотанковые 100-мм орудия «Рапира», комплексы противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Метис» и «Фагот».

Учения артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии проведены в рамках внезапной проверки боевой готовности.