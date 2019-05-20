Фрегат «Адмирал Макаров» и сторожевой корабль «Пытливый» Черноморского флота вышли на учения в море

16:22 27.06.2019   Севастополь

В соответствии с планом боевой подготовки фрегат «Адмирал Макаров» и сторожевой корабль «Пытливый» выполняют задачи в морских полигонах Черноморского флота.

После выхода из Севастополя экипажи провели тренировки по ведению боя одиночным кораблём, противоминной защите, охране и обороне кораблей при стоянке на незащищённом рейде, отработали элементы совместного плавания различными строями, маневрирования и организации связи, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Затем экипажи приступили к выполнению задач в различных морских полигонах в рамках отработки действий одиночного корабля по предназначению.

В частности, «Адмирал Макаров» отработал организацию полётов вертолёта Ка-27ПЛ с выполнением элементов посадки и взлёта с палубы, как в дрейфе, так и на ходу корабля. Всего было выполнено порядка 30 циклов взлёт-посадка.

«Пытливый» в свою очередь, выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели, а также провёл учение по противовоздушной обороне с артиллерийской стрельбой по воздушным целям.

По замыслу учения самолёты условного противника, в роли которых выступили самолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота, атаковали корабль с воздуха.  Экипаж выполнил обнаружение и захват целей, выдачу целеуказаний и уничтожение воздушных мишеней, в качестве которых использовались светящиеся авиационные бомбы САБ-250, сброшенные с самолетов.

Также в рамках выхода в море, экипажами были проведены частные корабельные учения по борьбе за живучесть и управлению поврежденным кораблем при ведении боевых действий.



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