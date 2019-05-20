В рамках внезапной проверки войск (сил) Южного военного округа (ЮВО), проводимой в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.

На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее Каспийская флотилия ЮВО была поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности сил объединения. К проверке привлечено 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также около 1,5 тысяч военнослужащих.