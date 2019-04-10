Україна, терміном на 5 років, ввела антидемпінгові мита на імпорт плоского прокату з РФ
|16:48 27.06.2019
|Украина
Україна ввела терміном на п’ять років антидемпінгове мито на імпорт плоского прокату з РФ в розмірі 47,57%, а також з Китаю в розмірі 22,78%.
Про це повідомила в четвер прес-служба міністерства економічного розвитку і торгівлі України з посиланням на рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), пише УНН.
“Для виробників, експортерів товару з РФ визначена ставка антидемпінгового мита на імпорт в Україну на рівні 47,57%, а для виробників, експортерів з Китаю 22,78%”, — сказано в повідомленні. Таке рішення було прийнято з метою захисту українського виробника, уточнюється в повідомленні.
МКМТ також вирішила продовжити на три роки мита на імпорт гнучких пористих плит, блоків і листів з пінополіуретанів (незалежно від країни походження). При цьому ставка спецмита становитиме 11,22%, через 12 місяців — 10,66%, через 24 місяці — 10,13%.
Крім цього, комісія вирішила не продовжувати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну з Білорусі деревоволокнистих плит (ДВП).
Варто нагадати, що Україна наклала антидемпінгове мито на цемент з РФ, Білорусі та Молдови.
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