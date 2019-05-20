Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати НАК "Нафтогаз України" €60 млн на закупівлю газу за імпортом.

Про це йдеться в проєкті рішення ЄБРР, пише "Інтерфакс-Україна".



Рішення рада директорів банку планує розглянути 24 липня.



У проєкті зазначено, що така підтримка покриє до 20–30% платіжного ризику "Нафтогазу", пов'язаного із закупівлями газу в авторитетних міжнародних трейдерів, не вдаючись до суверенних гарантій.



До зими Україна має накопичити приблизно 20 млрд м³ газу в підземних сховищах, повідомляв голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Для виконання плану закачування газу в підземні сховища в разі припинення транзиту російського газу до зими компанії необхідно не менш ніж $1 млрд.



У компанії "Укртрансгаз" повідомляли, що станом на 24 червня у сховищах накопичили 13,07 млрд м³ газу.

