Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил объединения в рамках внезапной проверки боевой готовности в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности.

В учении приняли участие около 400 военнослужащих, было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения поступила информация о возможном проведении диверсии в местах якорной стоянки кораблей с участием подводных диверсионных групп условного противника.

По сигналу дежурной смены флотилии на кораблях была объявлена боевая тревога, корабли экстренно приготовлены к бою и походу, выполнено проворачивание винтов с целью уничтожения условных боевых пловцов противника, выставлена вооружённая вахта ППДО.

Используя имеющиеся на вооружении гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой, дежурные силы провели её анализ в акватории, затем в целях уничтожения условных диверсантов произвели гранатометание учебными гранатами на различных курсах движения.

После отработки задач патрульными катерами водолазные группы из состава экипажей кораблей спустились под воду и осмотрели корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.

В проверке боевой готовности, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.

24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».

Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.