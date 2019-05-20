Для забезпечення охорони морського кордону у разі ускладнення обстановки, подібні навчання проходять щотижня, повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Виконали завдання бойової підготовки сумісно з силами Державної прикордонної служби України. Відпрацьовували такі вправи як: сумісна стрільба по морській цілі, надання катеру, який втратив хід, допомоги, а також проводили затримання судна і силовий захват судна-порушника в акваторії Азовського моря», – розповідає командир катера «Лубни» капітан-лейтенант Іван Долгіх, передає ИС.

«Складнощів по виконанню завдань взагалі не виникало. Катери прикордонної служби РФ постійно нас супроводжують, але не заважають виконувати наші завдання. На зв’язок з нами не виходять, тобто не відволікають від роботи. Головне для екіпажу постійно бути в готовності, підготовленим і виконувати завдання за призначенням» – додав Іван Долгіх. Також він додав, що артилерійські стрільби проходять майже щотижня, тому добре відпрацьовані елементи. Зо словами Івана Долгіх, найважчий етап в сьогоднішніх навчаннях – це такий елемент, як захват судна порушника, його блокування. Виконали на відмінно.

«Екіпаж в мене підготовлений, це перший екіпаж який приймав цей катер, був присутній на спуску катеру, у Кузні на Рибальскому в місті Києві. Тому екіпаж матеріальну частину добре знає, підготовлений та готовий виконувати завдання за призначанням» – повідомив командир катера «Лубни».