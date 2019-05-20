Подконтрольное России правительство Севастополя намерено изъять дом и 27 земельных участков для строительства трассы «Таврида».

Информация об этом размещена на сайте администрации города, передает Крым.Реалии.

В опубликованном распоряжении указано, что собственниками почти всех участков являются физические лица. Среди собственников изымаемой земли также указаны агрофирма «Золотая балка» и ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции».

Ранее правительство Севастополя приняло распоряжение об изъятии земли под строительство трассы «Таврида».

Директор департамента по имущественным и земельным отношениям правительства города Рустэм Зайнуллин сказал, что после этого будет проведена рыночная оценка земельных участков для определения объема компенсации собственникам земли и недвижимости.

В январе этого года сообщалось, что в Севастополе для строительства восьмого участка трассы «Таврида» изымут 15 земельных участков.

О начале строительства автомобильной дороги «Таврида» в Крыму сообщили в мае 2017 года. В этом же году российские власти Крыма изъяли более тысячи земельных участков для строительства трассы. Владельцам земли обещали предоставить аналогичные участки в другом месте.