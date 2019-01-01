Протести в столиці Грузії Тбілісі тривають сьому ніч поспіль – демонстрація 26 червня була менш чисельною, ніж попередні, але все ще жвавою. Протестувальники обурені політикою уряду щодо Росії та тим, що поліція застосувала до них насильство.

Також гнів учасників акції викликало повідомлення про судове переслідування одного з депутатів Ніки Меліа через антиурядові протести, передає Голос Америки.

Речники, які виступали на мітингу, вимагали відставки міністра внутрішніх справ Ґіорґі Ґахарії, який відповідає за протестну поліцію та загони з контролю натовпу.

Деякі учасники протестів вдягнули пов’язку на одне око на знак солідарності з 18-річною дівчиною, яка днями втратила око внаслідок поранення гумовою кулею. Наприкінці мітингу натовп заспівав гімн Європейського союзу.

26 червня парламент Грузії за рекомендацією генерального прокурора проголосував за зняття депутатського імунітету з Ніки Меліа та дозволив взяти його під варту у зв’язку з вуличними сутичками між протестувальниками і поліцією минулого тижня.

Меліа очолює партію «Об’єднаний національний рух» колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Його звинуватили в підбурюванні та участі в протесті 20 червня, коли відбулася перша демонстрація у зв’язку з присутністю російського політика Сергія Гаврилова в грузинському парламенті. Це роздратувало не лише опозицію, а й членів правлячої партії «Грузинська мрія» та президентку Саломе Зурабішвілі.

Коментуючи рішення своїх колег, Меліа висловив впевненість, що більшість голосувала під примусом.

«Ми мусимо не боротися з цими людьми, а врятувати їх, тому що вони ув’язнені. Більшість не хотіла цього робити (голосувати за зняття недоторканності та затримання – ред.), одна вони діяли проти своєї волі», – заявив він.

Звинувачення депутат відкинув як «абсурдні».

Представники опозиції бойкотували голосування в парламенті. Опозиційні партії 25 червня оприлюднили спільну заяву, де назвали затримання Меліа «політичним переслідуванням». В разі, якщо його визнають винним, він може отримати термін ув’язнення до дев’яти років.

Президентка Зурабішвілі заявила, що насильство з боку поліцейських розслідується, а «ті, хто мають понести відповідальність, будуть покарані».

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

​Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.