Протести в Грузії тривають сьому ніч, з депутата-опозиціонера зняли недоторканність

14:22 27.06.2019   Грузия

Протести в столиці Грузії Тбілісі тривають сьому ніч поспіль – демонстрація 26 червня була менш чисельною, ніж попередні, але все ще жвавою. Протестувальники обурені політикою уряду щодо Росії та тим, що поліція застосувала до них насильство.

Також гнів учасників акції викликало повідомлення про судове переслідування одного з депутатів Ніки Меліа через антиурядові протести, передає Голос Америки.

Речники, які виступали на мітингу, вимагали відставки міністра внутрішніх справ Ґіорґі Ґахарії, який відповідає за протестну поліцію та загони з контролю натовпу.

Деякі учасники протестів вдягнули пов’язку на одне око на знак солідарності з 18-річною дівчиною, яка днями втратила око внаслідок поранення гумовою кулею. Наприкінці мітингу натовп заспівав гімн Європейського союзу.

26 червня парламент Грузії за рекомендацією генерального прокурора проголосував за зняття депутатського імунітету з Ніки Меліа та дозволив взяти його під варту у зв’язку з вуличними сутичками між протестувальниками і поліцією минулого тижня.

Меліа очолює партію «Об’єднаний національний рух» колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Його звинуватили в підбурюванні та участі в протесті 20 червня, коли відбулася перша демонстрація у зв’язку з присутністю російського політика Сергія Гаврилова в грузинському парламенті. Це роздратувало не лише опозицію, а й членів правлячої партії «Грузинська мрія» та президентку Саломе Зурабішвілі.

Коментуючи рішення своїх колег, Меліа висловив впевненість, що більшість голосувала під примусом.

«Ми мусимо не боротися з цими людьми, а врятувати їх, тому що вони ув’язнені. Більшість не хотіла цього робити (голосувати за зняття недоторканності та затримання – ред.), одна вони діяли проти своєї волі», – заявив він.

Звинувачення депутат відкинув як «абсурдні».

Представники опозиції бойкотували голосування в парламенті. Опозиційні партії 25 червня оприлюднили спільну заяву, де назвали затримання Меліа «політичним переслідуванням». В разі, якщо його визнають винним, він може отримати термін ув’язнення до дев’яти років.

Президентка Зурабішвілі заявила, що насильство з боку поліцейських розслідується, а «ті, хто мають понести відповідальність, будуть покарані».

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту. 

​Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.

 

 



Ще на цю тему:

09:07 06.09.2013
Парламент Грузии внес в Конституцию изменения, ограничивающие полномочия президента
07:22 02.08.2013
В Грузии собираются переименовать площадь «Революции роз»   1
17:19 31.07.2013
Иванишвили намерен покинуть пост премьера Грузии до нового года
16:40 23.05.2013
ЕС призвал власти Грузии не допустить политизации правосудия
12:30 23.05.2013
Экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили останется под арестом
11:40 23.05.2013
В США комментируют задержание экс-премьера Грузии
07:30 22.05.2013
После ареста экс-премьера Саакашвили предупреждает против примера Украины
17:40 21.05.2013
Экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили и губернатор Кахети задержаны по трем статьям УК
17:43 30.04.2013
Иванишвили хочет поскорее завершить задержания бывших чиновников
11:40 11.01.2013
Из администрации Сигнахи были уволены 40 сотрудников
16:45 21.10.2012
Парламент Грузии утвердил кандидатуры спикера и вице-спикеров
12:13 13.10.2012
Рассматриваются пять кандидатов на должность омбудсмена Грузии
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:22 27.06.2019
Протести в Грузії тривають сьому ніч, з депутата-опозиціонера зняли недоторканність
12:05 27.06.2019
Wizz Air свяжет Кутаиси с еще 12 европейскими городами
19:00 26.06.2019
В Тбилиси освободили из-под стражи всех задержанных на акции протеста 20-21 июня
15:20 26.06.2019
ЮВО: Военнослужащие выполняют боевые стрельбы в горах и на морском побережье Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:00 26.06.2019
Конституційний суд Молдови пішов у відставку у повному складі
19:20 26.06.2019
Уряд Молдови прагне відмовитися від електроенергії з Придністров'я
12:24 26.06.2019
МИД Молдовы: голосование депутатов в ПАСЕ не отражает позицию правительства
15:00 24.06.2019
Олігарх Плахотнюк залишив пост глави Демпартії Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
17:18 27.06.2019
Около 150 самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность
16:14 27.06.2019
Артиллерийский дивизион морской пехоты Каспийской флотилии провел учение по обороне морского побережья
15:51 27.06.2019
Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учение по противоподводно-диверсионной обороне корабельных сил
12:57 27.06.2019
НАТО готує відповідь, якщо РФ не повернеться до ядерного договору - генсек
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
09:52 26.06.2019
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему ППО
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
19:52 20.06.2019
Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
Всі новини країни
Украина Украина
17:42 27.06.2019
"Без чоловіка, без батька, без брата": велика кримська сім'я залишилася без чоловіків через терор РФ
16:48 27.06.2019
Україна, терміном на 5 років, ввела антидемпінгові мита на імпорт плоского прокату з РФ
16:22 27.06.2019
Фрегат «Адмирал Макаров» и сторожевой корабль «Пытливый» Черноморского флота вышли на учения в море
15:24 27.06.2019
ЄБРР може надати "Нафтогазу" €60 млн на закупівлю газу
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд