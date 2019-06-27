НАТО розглядає шляхи зміцнення оборони проти загрози нових російських ракетних систем, якщо Росія до серпня не повернеться до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками першого дня міністерської зустрічі у Брюсселі.

"Російській ракети SSC-8 порушують договір і є суттєвою загрозою для нашої безпеки. Сьогодні міністри погодилися, що НАТО відповість, якщо Росія не повернеться до дотримання договору", - сказав Столтенберг.

За його словами, міністри розглядали потенційні заходи НАТО, такі як: програма навчань, а також розвідка і спостереження; зміцнення повітряної та протиракетної оборони; безпека та ефективність програми ядерного стримування.

"Міністри підтвердили сьогодні, що ми не маємо наміру розміщувати нові наземні ядерні ракети в Європі. Ми не будемо віддзеркалювати те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонки озброєнь", - додав генсек.

Раніше Столтенберг заявляв, що у Росії є час до 2 серпня, щоб повернутися до дотримання договору і знищити свої крилаті ракети, що порушують цей документ.

Нагадаємо, 18 червня в Росії ухвалили президентський закон про припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Як відомо, восени 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам. У грудні держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум Росії, зажадавши протягом 60 днів знищити або модифікувати ракету 9М729, що, як стверджують у Вашингтоні, за своїми показниками порушує ДРСМД.

2 лютого Сполучені Штати припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через шість місяців.

Росія заперечувала усі звинувачення США.