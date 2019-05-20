В аннексированном Россией Крыму размер компенсационных выплат вкладчикам, потерявшим денежные средства на депозитах в украинских банках, предложили увеличить до 500 тысяч рублей (почти 8 тыс. долларов или 209,5 тыс. грн).

Об этом сообщается на сайте подконтрольного России парламента Крыма, передает Крым.Реалии.

«Предлагается увеличить размер компенсационных выплат со 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, а также распространить понятие вклада на банковские вклады в драгоценных металлах», – объяснил председатель парламентского комитета по законодательству Сергей Трофимов.

По его словам, принятие соответствующих изменений позволит удовлетворить более 14,5 тысяч человек, «которые очень нуждаются в средствах».

Для этого нужно принять соответствующие изменения в российское федеральное законодательство. Тогда, как пояснил Трофимов, получить повышенную компенсацию смогут: «граждане России, которые имели соответствующие счета на территории полуострова, но проживали на материковой части России, физические лица, которые не смогли предоставить полный пакет документов, подтверждающих наличие и размер обязательств кредитного учреждения, граждане, заключившие договор банковского вклада с крымскими филиалами украинских банков после 2 апреля 2014 года, вкладчики, заключившие договор банковского вклада в драгоценных металлах».

Свои правки депутаты крымского парламента намерены передать на рассмотрение нижней палаты российского парламента.

Украинские банки покинули Крым сразу после его аннексии, но президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам не отдавать старые кредиты. Летом 2018 года он подписал закон об освобождении жителей аннексированного Крыма от уплаты российского налога на доходы физлиц по списанным им задолженностям по кредитам.

При этом на полуострове зарегистрировали Фонд защиты вкладчиков, который стал возвращать депозиты клиентам украинских банков.

По оценкам экспертов, на момент аннексии Крыма общая сумма задолженности крымчан перед украинскими банками составляла около двух миллиардов долларов.