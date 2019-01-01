Wizz Air свяжет Кутаиси с еще 12 европейскими городами

12:05 27.06.2019   Грузия

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air добавляет 12 новых направлений из международного аэропорта Кутаиси.

С конца 2019 года назначены прямые регулярные рейсы в Познань (Польша), Гамбург (Германия), Неаполь (Италия), Венеция (Италия), Пиза (Италия), Франкфурт (Германия) и Баден-Баден (Германия). С лета 2020 года будут совершаться полеты Стокгольм (Швеция), Нюрнберг (Германия), Турку (Финляндия), Ницца (Франция), Ираклион (Греция), передает Грузия Online.

После оформления договора с WizzAir министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила, что это является уникальной возможностью получить дополнительно европейских туристов.

«Нужно отметить, что у нас впервые в истории будут прямые рейсы в Финляндию и Швецию. Как вы знаете, в скандинавских странах растущий интерес к Грузии, и исходя из этого мы сможем принять туристов и из этих стран», — заявила министр экономики.

В настоящее время венгерский лоукостер Wizz Air совершает рейсы в более чем 20 пунктов назначения. Свою базу в кутаисском аэропорту бюджетная авиакомпания открыла в сентябре 2016 года.

Как ранее писала СОВА, Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели вошел в число лидеров европейских воздушных гаваней по росту пассажиропотока. По данным организации ACI EUROPE, в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным показателем 2017-го число людей, воспользовавшихся аэропортом Кутаиси, увеличилось на 132,5%.



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