В Крыму снова выставили на продажу «национализированный» санаторий Коломойского

11:45 27.06.2019   Крым

Подконтрольная России «Распорядительная дирекция имущества Крыма» во второй раз выставила на продажу евпаторийский детский санаторий «Таврида», сообщается на сайте дирекции.

Начальная стоимость имущества санатория оценивается в 89 млн 468,9 тыс. руб. (около 37 млн грн – КР). Подать заявку на участие в аукционе можно до 12 июля 2019 года. Торги состоятся 16 июля, сообщает Крым.Реалии.

На аукцион выставлены нежилые помещения (архив, главный и клубный корпуса санатория, изолятор, пищеблок, столовая, спортивные площадки), а также мебель, одежда, инструменты, посуда и другое.

Как следует из описания на сайте санатория, «Таврида» рассчитана на 310 мест для детей и подростков от 7 до 17 лет. Здравница расположена в первой санитарной зоне центральной части Евпатории в полукилометре от моря.

Общая площадь санатория – 4,7 га, из них 3,32 га занимает парковая зона, включающая спортивный комплекс.

До 2014 года детский санаторий «Таврида» принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому, после аннексии Крыма российские власти полуострова «национализировали» имущество здравницы и передали в ГУП «Солнечная Таврика».

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма в 2017 году согласовал продажуряда объектов недвижимости, ранее принадлежащие Коломойскому, в том числе – продажу санатория «Таврида» в Евпатории.

В 2018 году «Распорядительная дирекция имущества Крыма» уже выставляла на продажу имущество «Тавриды» с начальной стоимостьюпочти в 124 млн руб. (около 51 млн грн – КР), сообщает российское информагентство «РИА Новости Крым». Тогда продать имущество не удалось.

Публичной реакции Игоря Коломойского либо его представителей по этому поводу не было.

В сентябре 2016 года крымский парламент принял решение о «национализации» 111 объектов, расположенных на полуострове, часть из них принадлежала Коломойскому. В список «национализированных» объектов вошли рынки, детские санаторно-оздоровительные комплексы в Евпатории и Ялте, пансионат «Лазурный берег» в Алуште, а также более 30-ти АЗС. Продажей активов, принадлежащих Игорю Коломойскому, фактические власти Крыма занимаются до сих пор.



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