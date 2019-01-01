Впервые за полвека в Никитском ботсаду зацвели агавы

11:18 27.06.2019   Крым

В Никитском ботаническом саду первый раз почти за полвека зацвели агавы.

«На мексиканской горке около кактусовой оранжереи у нас зацвели сразу четыре агавы. Агава на ЮБК готовится к цветению всю свою жизнь, и цветет лишь единожды (сразу после цветения растение отмирает – ред.). Одной из этих агав понадобилось, чтобы показать себя во всей красе, 48 лет, и ее единственное стреловидное соцветие усыпано тысячами цветов! Это не преувеличение: одно соцветие может содержать до 17 тысяч мелких желто-кремовых цветков. В течение суток эта стройная деревянистая стрелка, достигающая 8-12 метров в высоту, удлиняется от 7 до 20 сантиметров и напоминает своей формой канделябр», — цитирует Плугатаря пресс-служба сада, сообщает Новости Крыма.

В мире известно свыше ста видов агавы, а в Никитском ботаническом саду – 24. В свое время их привезли из Аризоны и Новой Мексики. Растения отлично прижились на Южном берегу Крыма. Цветение агавы продлится два-три месяца, ориентировочно до сентября.

«В Латинской Америке в пору цветения агавы цветонос срезают. Воронкообразный срез в течение двух-трех месяцев накапливает сладкий сок (от 8 до 20 % сахаров). Местные жители называют его «аквамиэль» («медовая вода»). Его вычерпывают и собирают по четыре-пять литров в день. Сброженный сок цветоноса агавы американской – не что иное, как пульке – легкий алкогольный напиток», — рассказала специалист отдела дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Ольга Гончарова.



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