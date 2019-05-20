С подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) на военном полигоне в Астраханской области проведено двухстороннее тактическое учение.

При поддержке огня самоходной артиллерийской батареи морские пехотинцы отработали задачи по высадке тактического воздушного десанта штурмовым способом из вертолётов с малой высоты (1-3 метра), атаковали военные объекты в тылу условного противника, организовали ведение обороны морского побережья, , сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе практических действий снайперскими группами были применены различные приёмы ведения стрельбы по неподвижным и движущимся целям.

На заключительном этапе учения, подразделения выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и группы атакующей пехоты условного противника.

В учении приняли участие более 700 военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, а также вертолёты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ «Терминатор».