ЮВО:Морские пехотинцы Каспийской флотилии отразили высадку морского десанта

07:26 27.06.2019   Россия

В рамках внезапной проверки боевой готовности Каспийской флотилии на полигоне Аданак в Республике Дагестан началось проведение батальонного тактического учения с боевой стрельбой и высадкой морского десанта на необорудованное побережье.

Личный состав соединений и воинских частей совершил марши на штатной технике к местам розыгрыша практических действий. В ходе выдвижения были отработаны действия боевого охранения по отражению нападений разведывательно-диверсионных групп условного противника, действия подразделений противовоздушной обороны при налете авиации условного противника, а также вопросы преодоления зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения подразделения морской пехоты выполнили практические действия по ведению обороны береговой полосы с целью противодействия высадке морского десанта условного противника.

Основное внимание в ходе розыгрыша практических действий было направлено на отработку взаимодействия между артиллерийскими, танковыми, мотострелковыми и другими приданными подразделениями при ведении маневренной обороны.

На завершающем этапе учения морские пехотинцы провели боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона», противотанковых орудий «Рапира», противотанковых управляемых ракет «Метис» и «Фагот», танков Т-72, вооружения боевых машин пехоты БМП-3, БТР-82А, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», минометов «Сани», ручных пехотных огнеметов РПО «Шмель», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7 и другого вооружения.

В мероприятиях внезапной проверки боеготовности, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также около 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.



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