В России назвали действия ПАСЕ первым шагом к признанию прав РФ на Крым

09:57 27.06.2019   Крым

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал отклонение Ассамблеей крымских поправок шагом к признанию оккупированного Крыма российским. 

“Своим голосованием по поправкам (по аннексированому Крыма — ред) к принятому сейчас докладу, которые квалифицированным большинством в две трети голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы были обвалены, по сути дела, сделан первый знаковый шаг к признанию Крыма российским странами Совета Европы, — сказал он в эфире канала „Россия-1“. — Это очень важно”, агентство ТАСС.

В частности, кандидата от делегации РФ Леонида Слуцкого со второй попытки не выбрали на должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее УНН сообщал, что Россия выдвинула собственного представителя на пост вице-спикера ПАСЕ, каким и был Леонид Слуцкий. Он известен своим участием в секс-скандале в России, когда через объявления о его притязания более 25 ведущих российских СМИ отказались работать в Госдуме.

Напомним, ПАСЕ вернула полномочия делегации РФ в полном объеме.

После этого в Парламентской ассамблее Совета Европы делегации семи стран выразили протест против возвращения России без санкций.



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