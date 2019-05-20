Канадські депутати виступили на захист кримських татар
|09:25 27.06.2019
|Крым
Переслідування окупаційною владою Криму представників корінного народу півострова суперечить принципам поваги до прав людини й дотримання демократії.
Про це йдеться у спільному зверненні тіньового міністра оборони Канади Джеймса Безан та тіньового міністра закордонних справ Еріна О'Тула, повідомляє Укрінформ.
“Політично мотивовані та невиправдані затримання п’яти кримських татар маріонетковим режимом у окупованому Криму зневажають демократію та міжнародні права людини. Консервативна партія Канади не вагатиметься у засудженні цих неприйнятних дій”, - зазначається у зверненні.
Депутати також звернули увагу, що “з часу незаконної окупації Росією Криму, основоположні права та свободи на півострові утискаються, у тому числі право на свободу совісті та чесний судовий розгляд”.
“Кремль часто застосовує репресії проти тих, хто виступає проти його офіційної позиції”, - зауважили Безан та О'Тул.
Вони запевнили, що члени Консервативної партії Канади “й надалі підтримуватимуть українців, кримських татар та усіх, хто бореться за дотримання свободи, демократії, прав людини й верховенства права”.
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