Документальний фільм "Заповідник Асканія" режисера Андрія Литвиненка отримав спеціальний приз журі Міжнародного кінофестивалю Pelicam у Румунії.

"Міжнародна прем’єра стрічки відбулася 21-го червня у межах конкурсної програми The Black Sea Docs Competition. Фільм було відзначено спеціальним призом журі та грошовою винагородою розміром 1000 євро", - йдеться в повідомленні, повідомляє Держкіно у Facebook.

Як зазначив режисер фільму Андрій Литвиненко, відзнака на такому тематичному фестивалі – дійсно показова.

Як повідомляє Держкіно, Міжнародний кінофестиваль Pelicam щорічно проходить у румунському місті Тульче і присвячений природоохоронній та екологічній темі. Тому участь у ньому стала важливим етапом розвитку фестивальної історії кінокартини «Заповідник Асканія».

«Заповідник Асканія» створено компанією 435 FILMS за підтримки Держкіно України. На екрани кінотеатрів фільм випускає дистрибуторська компанія 86PROKAT. Партнер проекту – клуб «Добре, поїхали».