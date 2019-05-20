У Варшаві перед посольством Росії вимагали звільнення українських моряків

07:54 27.06.2019   Украина

Українські активісти у четвер пікетувати посольство Росії у Варшаві, вимагаючи звільнення українських моряків.

“Вчора спливав термін щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі звільнення Росією українських моряків, а цього не відбулося. Власне тому ми прийшли сьогодні під посольство Росії - аби нагадати, що вони не виконали вирок цього трибуналу, а також щоб зацікавити поляків цією темою, темами українських політв’язнів і загалом війни в Україні, яка триває й досі, яка не закінчилася, але про яку останнім часом почали забувати”,- заявила лідерка варшавського Євромайдану Наталія Панченко, повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що Росія не виконує рішення Міжнародного морського трибуналу, але світ продовжує мовчати.

За її словами, ще однією метою пікету є те, щоб сім’ї українських моряків та інших політв’язнів побачили, що вони не самі і дізналися, що у світі є багато країн, де в різних містах виходять на вулиці люди з протестом, показуючи, що в Росії нелегально утримуються українці.

Активіст Євромайдану Максим Ситніков підкреслив, що Росія має усвідомити: “українці своїх не кидають”. Він наголосив, що такого роду акції – це підтримка політв’язнів та їхніх сімей.

У Варшаві перед посольством Росії вимагали звільнення українських моряків \ Фото: Юрій Банахевич, Укринформ

Ситніков зауважив, що такого роду акції дратують російських дипломатів.

“Звісно, їх дратують наші гасла, адже правда завжди дратує”,- наголосив український активіст.

Учасники акції тримали в руках українські прапори, а також плакати українською, російською, польською та англійською мовами, зокрема: “Cвободу морякам”, “Стоп російській агресії”, “Росія – пособник міжнародного тероризму, відповідає за катастрофу МH17”, “Росія віддай наших людей”.

Вони скандували перед посольством РФ гасла: “Звільнити моряків!”, “Росія – агресор!”.

На завершення акції учасники заспівали гімн України.



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