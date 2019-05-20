Крымские оккупанты обвинили в "экстремизме" адвоката из Симферополя
|08:23 27.06.2019
|Крым
В среду, 26 июня, в День крымскотатарского флага адвокат Эмине Авамилева получила от представителей оккупационной власти в Крыму предупреждение о "недопустимости экстремистских действий".
"26 июня 2019 года адвокату Эмине Авамилевой было вручено предупреждение о недопустимости нарушения законодательства об экстремистской деятельности и законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях", - сообщает "Крымская солидарность".
В полученном Эмине Авамилевой документе говорится, что ее признают инициатором некоторых акций.
По словам адвоката, сотрудник так называемой крымской прокуратуры так и не смог объяснить, кого они имеют в виду под "деструктивно-настроенной группой лиц", а также, что подразумевается под "экстремистской и националистической символикой".
Однако, отметила Авамилева, в числе "инициаторов и организаторов" всех этих "противоправных акций" ее персона присутствует.
Подобные "письма счастья", сообщила адвокат, крымские татары традиционно получают накануне или в день проведения знаменательных для крымскотатарского народа мероприятий.
Напомним, 26 июня в Украине отмечают День национального флага крымских татар. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.
Флаг крымских татар - полотно голубого цвета с изображенным на нем знаком - тамгой золотого цвета.
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