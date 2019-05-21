Комитет Конгресса США одобрил санкции против Северного потока-2
|08:48 27.06.2019
|Россия
В среду, 26 июня, комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который введет целевые санкции против компаний, участвующих в сооружении Северного потока - 2.
“Владимир Путин нам не друг. Он враг. Путин продолжает использовать энергетику и поставки газа как оружие против Европы. И нет худшего примера этой тактики за газопровод “Северный поток-2”, который позволит России, если она захочет, взять Европу в заложники”, - пояснил конгрессмен Майкл Маккоул, презентуя законопроект, сообщает Укринформ.
По мнению Маккоула, в то время, когда Владимир Путин использует все свои тактические приемы для того, чтобы посеять хаос и раздор в мире, в том числе между США и их европейскими союзниками, нужно работать вместе, чтобы остановить эту деятельность.
“Именно поэтому законопроект, который мы сегодня рассматриваем, настолько важен. Он вводит хорошо рассчитаны целевые санкции против компаний, участвующих в сооружении подводной части газопровода Северный поток 2... Я с гордостью поддерживаю этот законопроект, который наносит удар по российским усилиям по преобразованию энергетики на оружие против Европы и остального мира”, - добавил он.
Позже комитет одобрил законопроект. Уже вскоре он должен попасть в зал голосований. Поскольку авторами документа выступают как демократы, так и республиканцы, он имеет высокие шансы на быстрое принятие и подписание президентом США Дональдом Трампом.
Принятие законопроекта уже поздравили в Украине. В частности, глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев поблагодарил автору законпроекта Адама Кінзінгера, председателю комитета Элиот Енгель, члена комитета Майкла Маккола и другим конгрессменам, которые поддержали “важное для международной энергетической безопасности решения”.
“Этот законопроект с хирургической точностью направленный против политических газопроводных проектов Кремля и не затрагивает других интересов. Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream-2 и реализацию других проектов, наносящих огромный ущерб международной энергетической безопасности!”, - подытожил Коболев.
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