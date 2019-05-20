Україна звернулася до Міжнародного трибуналу через російську ноту

21:30 26.06.2019   Крым

У вівторок, 25 червня, Росія надіслала Міністерству закордонних справ України ноту з пропозицією щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. 

МЗС вважає цю пропозицію неприйнятною та поінформувало про це Міжнародний трибунал з морського права. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у середу українським міністерством, передає УНН.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест із приводу невиконання Російською Федерацією Наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та продовження незаконного утримання 24 українських моряків – членів екіпажів військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", - йдеться в заяві.

Так, повідомляється, що 25 червня МЗС отримало ноту міністерства закордонних справ РФ, у якій міститься "цинічна пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

"Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною та такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона вже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права. У цьому зв’язку вимагаємо від Росії без будь-яких подальших умов виконати Наказ Міжнародного трибуналу з морського права і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків", - наголосили у дипломатичному відомстві.

У заяві звернули увагу Кремля, що для припинення незаконного переслідування українських моряків та виконання Наказу Міжнародного трибуналу з морського права достатньо наявних у російському законодавстві механізмів, а також існуючих багатосторонніх міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та Росія.

"МЗС України вкотре вимагає негайно інформувати про час і місце звільнення та повернення під контроль України згаданих у Наказі кораблів та про час і місце передачі консульським посадовим особам Посольства України в Російській Федерації двадцяти чотирьох незаконно утримуваних членів їхніх екіпажів", - підкреслили дипломати.

Як повідомлялось, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.



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