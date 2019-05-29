У ПА НАТО заявили, що на відміну від ПАРЄ, туди не повернуть російську делегацію
|21:10 26.06.2019
|Россия
Російська делегація не повернеться до Парламентської асамблеї північноатлантичного альянсу.
Про це на брифінгу в Києві у середу заявила Президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун передає кореспондент УНН.
“Так, звичайно ми обговорювали (з Президентом Володимиром Зеленським — УНН) голосування в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Я — президент Парламентської Асамблеї НАТО. У ПАРЄ є власна організація, у них є власні представники і вони роблять власні висновки. Приїжджати чи ні спостерігати за виборами — вони також мають вирішити це питання самостійно. Я можу говорити лише від імені ПА НАТО, і я рада заявити, що ми вирішили в Братиславі, що не приймемо Росію назад, і це залишається нашою позицією”, — сказала Мун.
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