Російська делегація не повернеться до Парламентської асамблеї північноатлантичного альянсу.

Про це на брифінгу в Києві у середу заявила Президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун передає кореспондент УНН.

“Так, звичайно ми обговорювали (з Президентом Володимиром Зеленським — УНН) голосування в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Я — президент Парламентської Асамблеї НАТО. У ПАРЄ є власна організація, у них є власні представники і вони роблять власні висновки. Приїжджати чи ні спостерігати за виборами — вони також мають вирішити це питання самостійно. Я можу говорити лише від імені ПА НАТО, і я рада заявити, що ми вирішили в Братиславі, що не приймемо Росію назад, і це залишається нашою позицією”, — сказала Мун.