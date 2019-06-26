7 національних делегацій оголосили демарш у ПАРЄ через повернення Росії

20:30 26.06.2019   Украина

Представники 7 держав-членів Ради Європи у її парламентській асамблеї оголосили спільну заяву про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення росіян.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга.

"Безумовне відновлення прав російської делегації без виконання жодної з численних вимог Асамблеї суперечить основним цінностям Ради Європи та її статуту. Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, до отруєнням, яка не дотримується прав своїх громадян і прагне дестабілізувати демократії в Європі", - йдеться у документі, зачитаному в залі після завершення дебатів.

Цю заяву, спільно підписану делегаціями України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії, зачитала представниця латвійської делегації у ПАРЄ Лінда Озола. (виправлені дані про депутата, що виголосив спільну заяву)

Ці 7 держав оголосили про спільні дії у ПАРЄ за "безпрецедентної кризи довіри (до Ради Європи), яка була створена на цьому тижні".

"Майбутнє Ради Європи знаходиться під загрозою в цілому, оскільки Рада Європи втрачає довіру людей, яких вона захищає", - заявила вона.

"Ми повертаємося додому, щоб проконсультуватися з нашими парламентами та урядами про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях", - йдеться у спільному документі.

Українські депутати, як і планували, залишають ПАРЄ щонайменше до кінця поточної сесії, але не всі інші парламентарі погодилися на такий крок через важливу резолюцію, що буде розглядатися в четвер. "Ми зважували можливість але вирішили лишитися, щоби голосувати по резолюції щодо Бориса Немцова", -пояснив один зі співрозмовників Європейської правди.

У середу ввечері Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.



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